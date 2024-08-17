Кадыров назвал лучший исход для бойцов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со взятыми в плен солдатами ВСУ — двумя недавно мобилизованными украинцами. Попадание в плен стало для них «лучшим исходом», отметил российский политик.

Кадыров рассказал, что группа «Аида» спецназа «АХМАТ» совместно с бойцами 810-й бригады морской пехоты взяла в плен двух военнослужащих ВСУ. Это мобилизованные украинские солдаты, которые «не отличаются боевой подготовкой и фашистской идеологией».

«К таким бедолагам у нас отношение человеческое», — написал глава Чеченской республики в Telegram-канале.

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Пленные рассказали, что не знали, куда их отправят, а набор в ряды ВСУ сравнили с «вылавливанием бродячих собак на улице». Украинцы также отметили, что не прошли необходимой подготовки перед отправкой на переднюю линию.

«Попасть в плен — это лучший исход, на который они могли рассчитывать», — подытожил Рамзан Кадыров. ⠀

Он поблагодарил командира спецназа «АХМАТ», заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинова и всех российских бойцов за эффективную службу на благо великой Родины – России.