В Сирию из Ирака въехала военная колонна США

Военная колонна США, состоящая из 43 грузовиков с вооружениями и логистическими материалами, въехала из Ирака в Сирию и направилась в сторону американской базы в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник уточнил, что большегрузы проследовали через погранпереход Аль-Валид на сирийско-иракской границе.

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По его данным, в перечне грузов также были различные медицинские материалы.

В пятницу, 16 августа, американские военные провели учения с применением боеприпасов на своей базе на нефтяном месторождении Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что американцы провели учения в провинции Эль-Хасаке. В маневрах участвовали не только солдаты коалиции, возглавляемой США, но и курдские «Сирийские демократические силы».