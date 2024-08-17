ВСУ повторно обстреляли район ТЦ «Галактика» в Донецке

Украинские боевики повторно обстреляли местность, прилегающую к торговому центру «Галактика» в Донецке. Накануне там пострадали 11 человек, сообщает РИА Новости.

В субботу два снаряда «натовского» калибра упали на территории рынка в Петровском районе. Повреждены торговый ряд, расположенное рядом кафе и гражданские автомобили.

«Вчера "Галактика" сгорела, тут пройти метров 200-300… Ну а сегодня продолжение — с утра обстреляли здесь, через дорогу магазин побило", — сообщил представитель рынка.

Еще два снаряда взорвались поблизости от многоквартирного дома. В здании повреждены стекла

По информации властей, двое жителей ранены.

Киевские формирования в пятницу ударили по гипермаркету «Галактика», вызвав сильный пожар. Пострадали 11 человек.