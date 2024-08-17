В Минобороны рассказали об обстановке в Курской области

В Курской области ВСУ за сутки утратили до 300 наемников, солдат и офицеров, 31 единицу бронетехники различных типов, 25 боевых бронированных машин, станцию РЭБ, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале ведомства.

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Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука.

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Российские военные отразили атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное, нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, Леонидово и Косица, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области.

В общей сложности, ВСУ в период с 6 по 17 августа утратили до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 БТР, 24 БМП, 244 боевые бронированные машины, констатировали в Минобороны.