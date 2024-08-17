Пленные бойцы ВСУ обратились к сослуживцам

Два солдата ВСУ, плененные бойцами спецназа «Ахмат» в Курской области, призвали сослуживцев отказаться от участия в нападении на Курскую область. Это следует из видео допроса, опубликованного в telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

© Министерство обороны Украины

Двое военнопленных ВСУ призвали сослуживцев сидеть дома.

«Не ехать никуда. Если есть возможность — валить», — сказал один из пленных в ответ на просьбу бойца «Ахмата» пожелать что-то остальным украинским военным, «которые пришли на Курскую землю».

Видео их диалога опубликовано в официальном telegram-канале Кадырова.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил о том, что украинские солдаты в Курской области начали активно сдаваться в плен. По его словам, бойцы спецназа и смежные подразделения планомерно уничтожают военнослужащих ВСУ на всех участках, где они пытаются прорваться.

Также командир «Ахмата» заявил о взятии шести украинских солдат в плен под Курском. Среди них оказался боевик «Азова» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен).