Российский "Ланцет" поразил инженерную машину разграждения ВСУ

На границе с Курской областью операторы беспилотников российской группировки "Север" обнаружили инженерную машину разграждения ВСУ. Бронетехника двигалась по грунтовой дороге.

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"После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по ИМР противника", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах объективного контроля видно, как барражирующий боеприпас "Ланцет" попадает в инженерную машину для разминирования территории. После взрыва техника противника замирает и видно, как ИРМ покидает один из членов экипажа. Второй танкист видимо погиб.

По данным Минобороны РФ, 18 августа потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники.

Выведены из строя шесть танков, БМП, два бронетранспортера и 18 боевых бронированных машин. Уничтожены также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники.