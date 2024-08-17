Соединенные Штаты ограничили ВСУ в применении своего оружия в Курской области, пишет обозреватель Олжас Ауэзов в статье для Reuters.

ВСУ во вторник, 6 августа, начали активные боевые действия в Курской области, захватили на российской территории ряд населенных пунктов. В атаке, по данным Минобороны РФ, были задействованы западные вооружения и техника.

Сенатор Джабаров призвал бить по складам Украины после ударов по Курской области

«Если Украина начнет брать под контроль российские деревни и другие невоенные цели, используя американские оружие и технику, то это можно расценивать как выход за пределы ограничений», — отметил автор статьи.

По его данным, Вашингтон боится намека на прямой конфликт с Россией, поэтому были установлены ограничения на использование американского оружия в отношении невоенных целей на территории Курской области.

Ранее сообщалось, что Великобритания запретила Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow из-за позиции Вашингтона.