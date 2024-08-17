В Минобороны пообещали немедленный ответ на ядерный терроризм Киева

Министерство обороны России выпустило специальное заявление, касающееся планов Киева осуществить удары по АЭС.

В заявлении говорится, что в военном ведомстве с надлежащей серьезностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам. Из нее следует, что киевский режим готовит ядерную провокацию — удар по Курской АЭС.

«Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», — сказано в сообщении.

На Запорожской АЭС рассказали подробности украинской атаки

В Минобороны подчеркнули, что киевский режим действует при поддержке западных покровителей и собирается устроить акт ядерного терроризма, нарушив международную конвенцию ООН. На это последует незамедлительный ответ со стороны России.

«В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — заявили в Минобороны.

Ранее РИА Новости сообщило, что западные спецслужбы курируют планируемую атаку Киева на Курскую и Запорожскую АЭС.