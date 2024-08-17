Потери ВСУ на различных направлениях за сутки составили 2010 военных, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

На Волчанском и Липцовском направлениях, в зоне ответственности группировки «Север», противник утратил более 150 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, станции РЭБ «Полонез» и «Анклав-Н», комплекс радиоэлектронной разведки «Пластун», уточнили в ведомстве.

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Подразделения группировки войск «Запад» отразили две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции.

ВСУ за сутки утратили на этом направлении до 580 военнослужащих, БТР М113, три боевые бронированные машины «MaxxPro», САУ «Krab», станции РЭБ «Гарант» и «Буковель-AD».

В зоне ответственности «Южной» группировки войск противник утратил до 680 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198, две 155 мм гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм САУ«Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицу L-119.

На других направлениях ВСУ также понесли значительные потери в живой силе и технике, отметили в Минобороны.