Алаудинов: солдаты ВСУ стали активно сдаваться в плен в Курской области

Бойцы ВСУ начали активно сдаваться в плен на всех участках Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов.

«Мы [бойцы спецназа „Ахмат“ и смежные подразделения] планомерно уничтожаем противника. На каждом участке начали брать пленных, начали активно сдаваться в плен украинские бойцы», — сообщил Апти Алаудинов в беседе с РИА Новости.

Ранее Алаудинов рассказал об истощении ВСУ в Курской области. По его словам, ВС РФ «выжигает» технику Украины, понемногу истощая ее резервы.

Также командир «Ахмата» заявил о взятии шести украинских солдат в плен под Курском. Среди них оказался боевик «Азова» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен).