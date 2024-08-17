Данные о сбое в снабжении ВС РФ после удара по мосту через Сейм оказались ложью

В интернете распространяется информация о том, что после удара ВСУ по мосту через реку Сейм якобы более 700 солдат ВС РФ оказались отрезаны на другом берегу реки. Однако эти данные не соответствуют действительности. Военкор Александр Коц сообщил, что подразделения ВС РФ не остались отрезанными и их снабжение продолжится. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализуют проект по опровержению фейков.

Военкор Александр Коц отметил, что подразделения ВС РФ не остались отрезаны после удара по мосту через реку Сейм.

«Противник пытается изолировать Глушковский район, чтобы лишить наш гарнизон в этом районе снабжения. Мост соединяет район с северной частью Курской области. Других мостов, насколько понимаю, там нет. Оставшиеся там подразделения — не сказать, что отрезаны, но логистика будет усложнена», — рассказал военкор изданию Daily Storm.

Также в своем telegram-канале Коц отметил, что разрушение моста не предотвратит снабжение частей ВС РФ. Наладить сообщение возможно с помощью понтонов.

Ранее стало известно, что ВСУ взорвали мост через Сейм.