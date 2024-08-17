В НАТО начали милитаризацию Тихого океана

Вооруженные силы НАТО усиливают присутствие в западной части Тихого океана, чтобы противодействовать Китаю. Это грозит эскалацией напряженности в отношениях с Пекином, пишет агентство Bloomberg.

© US Navy

«НАТО усиливает свое присутствие в западной части Тихого океана, направляя военные корабли в большее количество мест, что рискует разжечь напряженность в отношениях с Китаем, который обеспокоен растущим влиянием альянса в регионе», — сообщает агентство.

Отмечается, что в Тихом океане появился итальянский авианосец Cavour. Рим впервые направил в регион свой единственный корабль такого класса. Cavour и итальянский фрегат провели учения с американским авианосцем Abraham Lincoln недалеко от острова Гуам. Днем позже самолеты-невидимки F-35 и самолеты AV-8B Harrier, запущенные с итальянского авианосца, отработали удары по воздушным целям.

«Это, прежде всего, демонстрация нашей способности проецировать мощь на любые регионы», — заявил контр-адмирал Джанкарло Чаппина, командующий ударной группой итальянского авианосца.

Военное развертывание НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе происходит после того, как несколько европейских стран приняли национальные стратегии, которые подчеркивают их интересы в данном регионе.

Bloomberg отмечает, что европейские флоты могли бы усилить армию США во время возможного конфликта с Китаем. При этом договор НАТО о взаимной обороне распространяется только на территории Европы и Северной Америки.

Аналитики говорят, что натовцы хотят провести стандартизацию тактики и изучить обмен боевыми группами.

«Я думаю, что в будущем нам придется все больше и больше подходить к тому моменту, когда мы больше не будем говорить о совместимости, а будем говорить о взаимозаменяемости», — заявил в недавнем интервью командующий обороной Германии генерал Карстен Бройер.

Китай, в свою очередь, заявляет, что НАТО создает нестабильность вблизи его берегов. В июле представитель МИД КНР заявил, что альянсу «не следует создавать хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе после того, как он создал беспорядки в Европе».