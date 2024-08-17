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На Запорожской АЭС рассказали подробности украинской атаки

Радиационная обстановка на территории Запорожской АЭС после атаки украинского беспилотника находится в норме, рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук. Он добавил, что нарушения условий безопасной эксплуатации станции нет, пишет РИА «Новости».

На ЗАЭС рассказали подробности утренней атаки ВСУ
© РИА Новости

ВСУ утром в субботу, 17 августа, атаковали дроном дорогу, по которой ходят сотрудники ЗАЭС, пострадавших нет.

«Сегодняшним действием была совершена очередная попытка теракта, очередная угроза физической безопасности как персоналу, так и ядерной безопасности Запорожской АЭС», — подчеркнул Черничук.

Дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу с внешней стороны периметра ЗАЭС

Вместе с тем, отметил директор, персонал работает в штатном режиме.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина пояснила, что украинский беспилотник сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков Запорожской АЭС.

«До самого периметра станции 10 метров, до блоков — метров 500», — уточнила Яшина.

Член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС.

Парламентарий заметил, что мир оказался «на грани ядерной катастрофы из-за обезумевшего киевского режима».

Необходимость разговора главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и российской межведомственной делегации уже назрела, этот вопрос прорабатывается, заявил и.о. постпреда РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

Дипломат напомнил, что 14 августа постпред РФ в Вене Михаил Ульянов в ходе встречи с Гросси призвал агентство публично назвать виновника атак на ЗАЭС.

Россия не исключает созыва внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ после нового удара ВСУ, констатировал Устинов.

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