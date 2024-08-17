На Западе раскрыли причастность НАТО к атаке ВСУ на Курскую область

Североатлантический альянс принимал участие в подготовке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил норвежский политолог и профессор Гленн Дизен в интервью телеканалу WION.

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«Невозможно, чтобы альянс не принимал участие в планировании этой атаки на Россию», — отметил эксперт.

Дизен указал на то, что НАТО и Вашингтон обеспечивают Киев военной техникой, обучением и разведанными еще с 2014 года, поэтому их причастность к атаке ВСУ на Курскую область «не вызывает сомнений».

Ранее аналитик Лайл Голдштейн заявил, что атака ВСУ на Курскую область неразумна, так Киев несет большие потери на поле боя. По его словам, украинская армия «значительно ослабили позиции» на остальных участках фронта, что является преимуществом для России.