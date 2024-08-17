Украина сбросила бомбу рядом с Запорожской АЭС

Украинский беспилотник сбросил бомбу недалеко от Запорожской АЭС. Об этом рассказали представители станции.

«Беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков, с внешней стороны периметра ЗАЭС», — передает ТАСС, ссылаясь на представителей станции.

Отмечается, что по этой дороге передвигаются сотрудники Запорожской АЭС. Как передают журналисты агентства, по предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне сообщалось о том, что Украина готовит удар по Курской и Запорожской АЭС с использованием «грязной бомбы». Однако информация об этом официально не подтверждалась.

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