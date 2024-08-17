Российские военные из состава группировки «Запад» уничтожили десятый по счету украинский гексакоптер «Баба-яга» на Купянском направлении, сообщил командир группы с позывным «Контора».

По его словам, расчет БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии группировки «Запад» ВС России уничтожил уже десятый дрон «Баба-яга», передает РИА «Новости».

Крупные гексакоптеры, переоборудованные под боевые задачи, представляют собой серьезную угрозу, однако российские средства противовоздушной обороны эффективно нейтрализуют их.

Ранее ВС России сбили «Бабу-ягу» в воздухе в Курской области.