Появились подробности о дедушке, над которым под Суджей издевались боевики ВСУ

73-летний Александр Григорьев покинул ДНР в 2014 году из-за атак со стороны Украины. Вместе с семьей он переехал в село Гоголевку Суджанского района Курской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, в прошлом Александр был шахтёром, всю жизнь проработал на донецких шахтах. Его жена умерла 2012 году. В Гоголевке пенсионер жил с дочкой и её мужем.

Дедушка из Курской области после издевательств ВСУ пропал без вести

Сельчане рассказали, что в Гоголевке все любят Александра Степановича, он «добрый и хороший дедушка», огородник, животновод.

Семья и соседи надеются, что мужчину удастся найти живым. Сейчас его ищут в том числе с помощью аэроразведки, уточнили журналисты.

Ранее в интернете появилось видео, над которым над пожилым мужчиной глумятся два боевика ВСУ, оскорбляют его, пародируют немецкий акцент.