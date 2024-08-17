Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области

Российские военные круглосуточно пресекают попытки прорыва подразделений ВСУ на курском направлении, рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом пишет ТАСС.

Генерал пояснил, что обстановка на курском направлении достаточно-таки рабочая, подконтрольная.

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«У нас идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся. Все эти попытки завершаются уничтожением противника и сжиганием его техники. Мы уничтожаем резервы противника», — подчеркнул Алаудинов.

Военачальник отметил, что сегодня утром еще двое украинских военнослужащих сдались в плен.

Ранее Алаудинов сообщил, что противник вчера бросал под Курск все «возможные и невозможные» силы. Он добавил, что «все, что попадалось нам под руку, мы уничтожали». Вместе с тем, уточнил он, было взято пятеро пленных.