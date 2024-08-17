Украина несёт большие потери в Курской области, направив туда свои лучшие войска.

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Об этом говорится в статье американского военного журнала Military Watch, выдержки из которой приводит РИА Новости.

Авторы публикации, в частности, отмечают, что эти потери особенно значительны, учитывая то, что Киев направил в наступление на Курскую область «свои самые мощные и лучшие военные подразделения, куда входят дефицитные танки Challenger 2, Т-80 и Leopard».

«Высока вероятно, что потери ВСУ в ходе курской операции могут значительно повлиять на положение Украины в военном конфликте с Россией», – резюмирует Military Watch.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», моторизованная колонна, принадлежавшая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, вооруженная бронированной техникой стран-членов блока НАТО, была полностью уничтожена в Курской области.

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