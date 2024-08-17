Стало известно о вранье командира ВСУ о попадании в плен

Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиль Ишкулов, чье подразделение атаковало Курскую область, соврал украинским СМИ, что был в плену у батальона "Восток". Об этом РИА Новости рассказал источник в батальоне.

Ранее на Украине появились публикации, в которых утверждалось, что в июне 2014 года Ишкулов, будучи старшим лейтенантом разведвзвода 1-го батальона 25-й бригады ВСУ, попал в плен к бойцам донецкого сопротивления рядом с блокпостом в Мариновке. Со его слов, захвачен он был в тот момент, когда пытался под видом гражданского покинуть населенный пункт. Ишкулов рассказал СМИ, что задержавший его боец имел позывной "Заур", а еще пожаловался на избиения.

"Да, эпизод такой был, но на самом деле в плен его никто не брал. Да, это было все в Мариновке. Какого-то задерживали человека, в котором заподозрили наблюдателя, но никто в плен его не брал", - опроверг эту версию собеседник агентства.

Он добавил, что после разоблачения Ишкулова сразу же отпустили. При этом ни бойцы подразделения, ни сам командир "Заур" его не били.

"Вся эта часть придумана, ничего такого не было. Если бы кто-то притащил пленного, мне бы стало известно, тем более это стало бы первым эпизодом, когда мы взяли пленного", - сказал представитель "Востока", предположив, что историю о своем пленении Ишкулов придумал специально, чтобы продвинуться по службе.

Напомним, Ишкулов является фигурантом уголовного дела, которое СК России возбудил после нападения ВСУ на Курскую область. Украинского офицера подозревают в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.