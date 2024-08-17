В броневиках ВСУ, уничтоженных в Курской области, найдены ящики с боеприпасами натовского стандарта с арабской маркировкой. Об этом сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер».

«В сожженной в Курской области украинской бронеколонне обнаружены ящики с пулеметными лентами с патронами калибра 12,7 миллиметров для пулеметов натовского образца типа М2 Браунинг», — заявил офицер агентству РИА Новости.

Отмечается, что на устройстве находится маркировка на арабском языке. Это может указывать на то, что боеприпасы изначально предназначались для использования армией США и их союзниками на Ближнем Востоке.