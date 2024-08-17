WSJ: Украина рискует, используя под Курском резервы для операций в 2025 году

Украинское командование при атаке ВСУ на территорию Курской области использовала приготовленные армейские резервы, тем самым ослабив возможности для проведения операций в этом и следующем году. Об этом пишет The Wall Street Journal.

© Газета.Ru

"Чтобы избежать ослабления линии фронта, значительная часть войск была взята из резервных сил, которые Украина формировала при поддержке Запада для операций, которые пройдут в этом году и в 2025 году", - говорится в сообщении издания.

Украинские дроны атаковали два населенных пункта в российском регионе

Отмечается, что в командовании ВСУ "осознают этот риск и пока балансируют". По оценке издания, существенной проблемой для ВСУ на территории России оказалось применение ВС РФ планирующих авиабомб. Кроме того, украинская армия, отмечается в материале, испытывает сложности со снабжением войск в Курской области.

До этого сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена не желает, чтобы ее считали "способствующей нападению" ВСУ на территорию Курской области.