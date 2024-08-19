Бойцы "Запада" нанесли поражение подразделениям бригады спецназначения "Азов"

Военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение подразделениям бригады спецназначения "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й, 44-й, 63-й механизированных бригад, 1-й бригады национальной гвардии, 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах [населенных пунктов] Синьковка, Стельмаховка, Берестовое, Торское, Нововодяное и Серебрянское лесничество", - сказал он.

Он уточнил, что "в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и Krab, гаубица М198, FH-70, орудие М119, а также 17 минометных расчетов".