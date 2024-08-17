В Киеве раскрыли цель вторжения в Курскую область

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, предположил, с какой целью Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили нападение на Курскую область. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский раскрыл цель вторжения ВСУ в Курскую область и допустил, что это было сделано для прикрытия разгрома в Донбассе.

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«Выскажусь максимально цинично, а потом проверим, кто был прав. На мой взгляд, весь "оперативный задум" [президента Украины Владимира] Зеленского в Курске выглядит и предпринят так, чтобы при гордом выводе ВСУ из Курской области потеря Донецкой не выглядела так болезненно», — отметил депутат.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.