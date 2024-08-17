Танки группировки "Север" заняли огневые позиции в приграничном районе Курской области

Танки Т-72Б3М группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области заняли огневые позиции, сообщили в Минобороны России.

"На кадрах танковые экипажи группировки войск "Север" заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях в приграничном районе Курской области. Военнослужащие тщательно замаскировали танки Т-72Б3 для организации танковых засад. В случае появления мобильных бронированных групп противника танки открывают огонь из 125-мм орудий прямой наводкой", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, экипажи танков ведут огонь с закрытых огневых позиций: за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Отстрелявшись, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня или атаки дронами-камикадзе. На этот случай боевые машины оснащены современными средствами радиоэлектронной борьбы и усиленной динамической защитой. Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять сухопутным группам противника, если те окажутся неподалеку.

Все военнослужащие имеют боевой опыт с разных направлений спецоперации. Как уточнили в МО, танкисты утверждают, что все необходимые детали, запасные части, снаряды есть в наличии.