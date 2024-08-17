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Су-34 ВКС России поразил скопление солдат ВСУ на границе в Курской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34ВКС России поразил скопление солдат и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Су-34 ВКС России поразил скопление солдат ВСУ на границе в Курской области
© РИА Новости
«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — заявили в Минобороны России.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области взяли в плен несколько солдат ВСУ, включая «азовца».

Более 140 жителей Курской области поступили в медучреждения из-за обстрелов ВСУ.

Военные новости
Апти Алаудинов
Минобороны России