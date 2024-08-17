Заключенным на Украине обещают снять все обвинения за вступление в ряды украинских войск. Об этом сообщил военнопленный Алексей Янусов, который был осужден весной этого года на пять лет за кражу велосипеда. Он стал одним из первых заключенных, кто подписал контракт с ВСУ.

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— Приехали военные, представители 72-й бригады, к нам в колонию. Пришли они вдвоем и предложили нам подписать контракт, забрать нас без отбывания срока, — цитирует его РИА Новости.

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Он рассказал, что за подписание контракта на год снимали все обвинения. В первую волну из их колонии контракт подписали 20 человек. После месяца обучения их перевезли в село Янтарное в ДНР, после чего он был отправлен в Константиновку, где и попал в плен.

— Нас было четыре человека, нам сказали, что нужно собрать после вышедших оттуда наших ребят боекомплект. Нас должны были поменять на следующее утро. Троих убили, я остался в живых, — рассказал пленный.

Бригада украинских войск, военнопленные из которой рассказали о планах ВСУ атаковать атомные объекты в РФ, участвовала в наступлении на Курскую область. Об этом 16 августа сообщили в ВГА Харьковской области.