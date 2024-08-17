Раскрыты потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр»

Украинская армия потеряла более 530 солдат в зоне ответственности Центральной группировки ВС России, заявил начальник пресс-центра объединения Александр Савчук.

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«Противник потерял более 530 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, гаубица М777, орудие Д-20 и две гаубицы Д-30», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, российские военные нанесли поражение силам Нацгвардии Украины в районах Дзержинска, Гродовки и Миролюбовки. Также были отражены две контратаки штурмовиков ВСУ.

Ранее сообщалось, что Су-34 ВКС России поразил скопление солдат ВСУ на границе в Курской области.