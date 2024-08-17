В уничтоженной колонне ВСУ в Курской области были обнаружены ящики с патронами для пулеметов натовского образца калибра 12,7 миллиметров. Об этом рассказал офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер».

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Патроны были маркированы на арабском языке, что может указывать на их использование ранее армией США или ее союзниками на Ближнем Востоке.

Уточняется, что в разгромленной украинской колонне среди трофеев были найдены свыше двадцати цинковых ящиков с боеприпасами, маркированных арабской вязью. По маркировке, боеприпасы были выпущены в 2019 году, передает РИА Новости.

Ранее «Ветер» рассказал, что среди личного состава 82-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, уничтоженной в Курской области, были бойцы, прошедшие лишь одномесячные военные курсы в июне.

Заключенным на Украине обещают снять все обвинения за вступление в ряды украинских войск. Об этом сообщил военнопленный Алексей Янусов, который был осужден весной этого года на пять лет за кражу велосипеда. Он стал одним из первых заключенных, кто подписал контракт с ВСУ.