В США назвали первое действие России в случае начала войны с НАТО

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of назвал первое действие России в случае, если страны НАТО вступят с ней в войну.

© РИА Новости

«Если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены», — заявил эксперт.

Он отметил, что Москва знает эту ахиллесову пяту Запада. По словам Риттера, США и их союзники сильно зависят от многочисленных спутников, их ликвидация приведет к нарушению привычного функционирования системы обороны Соединенных Штатов, согласно которой Пентагон готовит своих военных.

Ранее экс-разведчик рассказал, что в чем заключается стратегическая цель Вашингтона в отношении России. Он считает, что США хотят ослабить Россию и Европейский союз (ЕС) через конфликт на Украине.