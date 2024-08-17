Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны. Его слова приводит РИА Новости.

Сальдо заявил о прекращении попыток ВСУ высадиться в Крынках и Днепрянах и отметил, что они терроризируют мирное население. По его мнению, наибольшую опасность представляют беспилотные летальные аппараты (БПЛА), которые залетают на несколько километров от реки и появляются в новых селах, где до этого еще не были.

Ранее Сальдо рассказал об уничтожении антенн Starlink ВСУ в Херсонской области. «Противник прятал их в полуразрушенных домах, но не смог укрыться от зорких глаз российских воздушных разведчиков», —сообщил губернатор Херсонской области.