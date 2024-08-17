Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Джонсон заявил о стремительном ухудшении ситуации для Украины и подчеркнул, что россияне побеждают в боях. Он отметил, что выступает с таким мнением не потому, что якобы является агентом российского президента Владимира Путина.

«Я просто смотрю на карту боевых действий и понимаю, что у украинцев нет логистики и инфраструктуры, которая позволила бы им поддерживать войска», — отметил он.

Экс-аналитик добавил, что ВСУ постепенно утрачивают контроль над ключевыми территориями в Донбассе, где сосредоточены железнодорожные узлы и базы снабжения. Коллапс украинских сил неизбежен, заключил Джонсон.

Ранее Джонсон связал огромные потери ВСУ с упадком влияния НАТО. «Мы видим ограниченность военной мощи Запада, и это происходит в тот момент, когда растет спрос на западные военные ресурсы для отправки на Ближний Восток», — отметил он.