Офис генерального секретаря ООН отказался комментировать возможную провокацию со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курской и Запорожской атомных электростанциях (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Там перенаправили вопрос о готовящейся атаке с применением грязной бомбы в Международное агентство по атомной энергии. В МАГАТЭ пока не отреагировали на эти сведения.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин рассказал, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв «грязной бомбы». По его словам, удар будет нанесен по хранилищам ядерных отходов на АЭС.

Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области обвинило Украину в планировании ударов по Курской и Запорожской атомным электростанциям (АЭС), чтобы обвинить Россию в провокации.