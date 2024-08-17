Бригада ВСУ, пленные из которой сообщили о планах Киева атаковать атомные объекты в России, участвовала в наступлении на Курскую область, сообщили РИА Новости в ВГА Харьковской области. Речь идет о военнослужащих 82-й бригады.

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В ходе общения с военнослужащим из 82-й бригады (ВСУ — NEWS.ru), которая как раз-таки участвовала в наступлении на Курскую область, была получена такая информация, — сказала представитель ВГА Харьковской области.

Ранее УВД ВГА Харьковской области информировало, что украинские войска намерены атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС — в Курчатове и Энергодаре. Такие данные, уточнили там, были получены от украинских военнопленных. Целью ударов ВСУ по ядерным объектам «является последующее обвинение РФ в провокации» — Украина собирается упрекать Россию в самообстреле.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предположил, что планируемый ракетный удар Вооруженных сил Украины по Курской и Запорожской АЭС курируют западные спецслужбы, к реализации атаки также может быть причастна Великобритания. При этом виновниками происшествия хотят сделать Россию, для этого в Сумах и Запорожье собралось много западных журналистов, констатировал он.