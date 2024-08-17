Эксперт США оценил российскую версию об атаке на ЗАЭС

Российская версия о пожаре на Запорожской АЭС выглядит более правдоподобной, чем украинская. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник, комментируя нападение на станцию.

Он напомнил, что Москва и Киев обвинили друг друга в случившемся: по версии РФ, градирня АЭС подверглась атаке беспилотников, а украинская сторона утверждала о поджоге шин. Эксперт полагает, что ни у одной из этих версий нет "окончательных доказательств", "хотя первое более правдоподобно, чем второе".

Собеседник агентства добавил, что сотрудники Международного агентства по атомной энергии после осмотра поврежденной градирни не смогли определить причину пожара. В заявлении организации 13 августа подчеркивалось, что "ни покрышки, ни беспилотник обнаружены не были во время обхода", на следующий день эксперты после осмотра заявили, что "основной пожар вряд ли начался в основании градирни".

Опасность эскалации

Кузник отметил, что "в районе станции не наблюдается повышения уровня радиации" и все шесть реакторов сейчас остановлены. "Градирня находится на безопасном расстоянии от реактора и бассейнов с отработанным топливом, поэтому риск выброса радиации в настоящее время довольно мал. Однако если обстрелы в районе ЗАЭС продолжатся, опасность серьезной, потенциально катастрофической аварии останется реальной. Чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше шансов, что кризис будет гораздо серьезнее, чем нынешний, который, похоже, находится под контролем", - заключил он.