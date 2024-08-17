В Белгородской области ВСУ атаковали два населенных пункта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще два населенных пункта в Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Два населенных пункта нашей области подверглись обстрелам со стороны ВСУ. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал", - написал он.

Губернатор уточнил, что в селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Начавшийся пожар оперативно потушен собственником с помощью выданного ранее огнетушителя.

Кроме того, в селе Графовка Краснояружского района в результате обстрела есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения. На одной из улиц отсутствует электричество. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.

Гладков также отметил, что в настоящий момент информация о последствиях обстрела уточняется, а оперативные службы работают на местах.