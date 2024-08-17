Минобороны рассказало о рядовом, танк которого обратил в бегство ВСУ

Минобороны рассказало о рядовом, экипаж танка которого обратил в бегство ВСУ
Рядовой Александр Полухин вместе с экипажем своего танка вынудил солдат ВСУ покинуть позиции в ходе освобождения поселка в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Используя колейный минный трал, экипаж танка рядового Александра Полухина проделал проход в минно-взрывном заграждении, установленном противником на подступах к поселку. Ворвавшись в населенный пункт, танк под командованием Александра огнем с ходу нанес поражение укрепленным огневым точкам противника, после чего осуществлял прикрытие продвижения штурмовых групп ВС РФ", - рассказали в ведомстве.
Благодаря действиям экипажа танка противник был вынужден оставить занимаемые позиции и обратиться бегство, бросив раненых на поле боя, а населенный пункт был освобожден.
В Минобороны России также рассказали о подвиге младшего лейтенанта Андрея Герасименко. Получив ранение в ходе боя, он отказался от эвакуации и продолжил командовать действиями штурмовой группы по уничтожению опорного пункта противника.
"Благодаря проведенной разведке и скрытным действиям подразделение незаметно подобралось к позициям врага, после чего атаковало. В результате завязавшегося боестолкновения, несмотря на интенсивный обстрел, Андрей Герасименко с подчиненными прицельным огнем уничтожили три укрепленные огневые точки и до десяти боевиков, прорвав их оборону", - отметили в ведомстве.