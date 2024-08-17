Минобороны рассказало о рядовом, танк которого обратил в бегство ВСУ

Рядовой Александр Полухин вместе с экипажем своего танка вынудил солдат ВСУ покинуть позиции в ходе освобождения поселка в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Используя колейный минный трал, экипаж танка рядового Александра Полухина проделал проход в минно-взрывном заграждении, установленном противником на подступах к поселку. Ворвавшись в населенный пункт, танк под командованием Александра огнем с ходу нанес поражение укрепленным огневым точкам противника, после чего осуществлял прикрытие продвижения штурмовых групп ВС РФ", - рассказали в ведомстве.

Благодаря действиям экипажа танка противник был вынужден оставить занимаемые позиции и обратиться бегство, бросив раненых на поле боя, а населенный пункт был освобожден.

В Минобороны России также рассказали о подвиге младшего лейтенанта Андрея Герасименко. Получив ранение в ходе боя, он отказался от эвакуации и продолжил командовать действиями штурмовой группы по уничтожению опорного пункта противника.