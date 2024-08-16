Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что западные спецслужбы курируют планируемую ВСУ атаку на Курскую и Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявил Лебедев, в ближайшее время ВСУ планируют атаковать атомные станции с воздуха. При этом он также добавил, что «виноватыми, конечно, сделают Россию».

Названы последствия атаки на Курскую область для союзников Украины

«По оперативным данным, которые подтверждают с разных сторон, бандеровцы в ближайшее время собираются провести ракетную атаку НАТОвским оружием на Курскую и Запорожскую атомные станции. Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям», — заявил он.

Ранее в подполье также заявили о западных журналистах, которые приехали на АЭС.