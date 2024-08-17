Террористическое нападение на Курскую область помогло Украине отвлечь западные СМИ от целой серии своих провалов на других участках боевых действий. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy (FP).

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По данным автора, давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этих участках не снизилось. Кроме того, эксперты рассказали, что это не обеспечит успешного контрнаступления истощенным подразделениям ВСУ.

«Это наступление привлекает внимание и отвлекает средства массовой информации на Западе от продолжающейся серии негативных историй в других местах конфликта», — подчеркнуло издание.

Ранее в Курской области российские военнослужащие уничтожили группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь России. Украинские войска пытались прорваться в районах Анастасьевки и Каучука.