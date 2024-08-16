В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер назвал атаку ВСУ на Курскую область при помощи вооружения НАТО прямым нападением альянса на Россию. Его слова приводит РИА «Новости».

Он считает, что наступление ВСУ на Курскую область является «нападением НАТО на Россию». Таким образом, по словам Риттера, альянс вторгся в РФ и «это войдет в историю в качестве одного из величайших военных провалов всех времен».

Также экс-разведчик уверен, что действия ВСУ в Курской области позволяют российским ВС лучше подготовиться к противостоянию военной стратегии НАТО и «разработать немедленный ответ на нее».

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«Вот почему российские войска побеждают», — заключил он.

Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. На этом фоне в регионе, а также соседних Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.