Военкор: ВСУ собираются взорвать «грязную бомбу» под Курском

Украина готовит ядерную провокацию и уже завезла в Днепропетровскую область грязную ядерную бомбу. Об этом сообщил военный корреспондент Марат Хайруллин, подчеркнув, что удары планируют нанести по местам хранения отработанного топлива с АЭС.

© U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr

«Источники с той стороны сообщают, что укропы готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС… Спецбоеголовки для этой провокации уже завезли в г. Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат» — написал Хайруллин в своем telegram-канале.

По словам военкора, провокация Украины может произойти во время очередной попытки продвижения ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области. Официального подтверждения информации пока не поступало.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать данные сообщения. Ответ ожидается.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что сейчас на курском направлении обстановка подконтрольна российским войскам, передает RT.