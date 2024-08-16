США развернули войска на Ближнем Востоке и подготовились к любой непредвиденной ситуации. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА «Новости».

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Журналисты попросили прокомментировать его возможность нападения Ирана на Израиль в ближайшее время.

«Мы разместили в регионе свои военные ресурсы», — ответил он, подчеркнув, что их количества достаточно для «реагирования на любые возможные непредвиденные обстоятельства».

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга. Иран в разгоревшемся конфликте занял сторону Палестины.