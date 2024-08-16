Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о ситуации под Курском

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал о ситуации в Курской области. Об этом он сообщил во время интервью с журналистом Стивеном Гарднером.

По словам Джонсона, ВСУ несут под Курской областью большие потери. При этом бывший сотрудник ЦРУ уточнил, что речь идет как о человеческих, так и военно-технических ресурсах. Джонсон также утверждает, что страны Запада уже не смогут помочь Киеву восполнить эти потери, поскольку они «достигли предела своих возможностей».

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«Происходит массовое уничтожение ВСУ. Уничтожено 30% вторгшихся сил, еще 20% ранено и 10% взято в плен. Ситуация выходит из-под контроля. <...> Масштаб потерь техники у Киева катастрофический, и они не могут их восполнить <…> Мы видим ограниченность военной мощи Запада, и это происходит в тот момент, когда растет спрос на западные военные ресурсы для отправки на Ближний Восток», — заявил он.

Напомним, что 6 августа силы ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область. Позже в ВСУ заявили о создании «военной комендатуры» в Курской области.