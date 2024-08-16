СМИ сообщили детали возможной гибели главкома ВСУ Сырского

Telegram-канал «Военное дело» со ссылкой на свои источники сообщил о возможной гибели главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его данным, высокопоставленный военный мог находиться в одном из командных пунктов в Полтавской области Украины, по которому был нанесен удар. Официального комментария от Минобороны РФ по данному вопросу не было.

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Также канал сообщил о серии взрывов в Днепропетровской области. По предварительной информации, в регионе были уничтожены пункт дислокации украинских военных и иностранное вооружение.

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Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил уверенность, что главным изменением ситуации в зоне проведения СВО стало смещение боевых действий с земли на воздух. По его словам, наиболее грозным оружием конфликта стали беспилотники, под их влиянием была изменена линейная тактика пехоты.