Стало известно о попытках ВСУ разрушить еще один мост в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются разрушить еще один мост через реку Сейм в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Lenta.ru

По информации канала, речь идет о мосте, расположенном в селе Званное в Глушковском районе. В пятницу, 16 августа, он несколько раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Газета.Ru

16 августа советник врио губернатора Курской области Роман Алехин сообщил, что украинские военные разрушили мост через реку Сейм, выпустив по переправе несколько ракет HIMARS американского производства. ФедералПресс