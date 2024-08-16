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Пентагон выделил на производство крылатых ракет еще 130 миллионов долларов

Пентагон выделил почти 130 миллионов долларов на производство крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

Пентагон выделил на производство крылатых ракет еще 130 миллионов долларов
© globallookpress.com

Там отмечается, что на эти цели дополнительно выделено 129 977 066 долларов. Подрядчиком выступает корпорация Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

«Работы по производству противокорабельных ракет будут проводиться в городе Орландо, штат Флорида, и, как ожидается, будут завершены к 15 декабря 2027 года», — говорится в тексте.

Стоит отметить, что информация о расширении производства крылатых и противокорабельных ракет появилась на фоне сделанных ранее в США заявлений о планах по вооружению Украины JASSM, которые способны поражать цели на территории России.

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Пентагон