Пентагон выделил на производство крылатых ракет еще 130 миллионов долларов

Пентагон выделил почти 130 миллионов долларов на производство крылатых ракет с увеличенной дальностью поражения JASSM и противокорабельных ракет LRASM. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

Там отмечается, что на эти цели дополнительно выделено 129 977 066 долларов. Подрядчиком выступает корпорация Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

«Работы по производству противокорабельных ракет будут проводиться в городе Орландо, штат Флорида, и, как ожидается, будут завершены к 15 декабря 2027 года», — говорится в тексте.

Стоит отметить, что информация о расширении производства крылатых и противокорабельных ракет появилась на фоне сделанных ранее в США заявлений о планах по вооружению Украины JASSM, которые способны поражать цели на территории России.