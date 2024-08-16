Пушилин: 11 человек находятся в состоянии различной тяжести после обстрела ТЦ

11 человек находятся в состоянии различной тяжести после обстрела торгового центра "Галактика" в Донецке со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. По его данным, в состоянии средней и легкой степени тяжести в данный момент находятся 11 мирных жителей, в том числе 15-летний подросток. "Ребенок сейчас находится в реанимации в одном из медучреждений города", — сказал Пушилин. Глава ДНР добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ТЦ из артиллерии калибром 155 мм и с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов. До этого сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ зафиксировали над горящим торговым центром "Галактика" в Петровском районе Донецка. 16 августа ВСУ обстреляли донецкий ТЦ "Галактика", в котором находилось более ста посетителей. По словам Пушилина, пострадали как минимум 11 человек, в том числе подросток. Место происшествия продолжили атаковать.