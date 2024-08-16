ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили мост через реку Сейм в Курской области. Об этом сообщил Mash в Telegram.

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Как стало известно изданию, именно на этом мосту под обстрел попали волонтеры из Донецкой народной республики (ДНР), по которым выпустили несколько ракет реактивной системы залпового огня HIMARS. Двоих из них спасти не смогли. Второй удар по строению обрушил один из пролетов.

О разрушении моста в селе Званное Глушковского района также сообщил аналитик и военный волонтер Роман Алехин в Telegram.