Генерал-майор Апти Алаудинов обвинил часть военных корреспондентов в содействии Вооруженным силам Украины (ВСУ). В своем видеообращении он направил критику в сторону авторов telegram-канала «Операция Z», упомянув, что якобы некоторые военкоры выполняют свою работу хорошо, в то время как другие, по его мнению, «помогают укропам». При этом военкоры «Русской Весны» считают, что политик имел в виду другие источники информации, которые не раз разоблачали. Доводы главы «Ахмата» — в материале URA.RU.

Реакция на информацию о «натовских журналистах» в Судже

Алаудинов отреагировал на сообщения канала о том, что по городу Судже Курской области якобы передвигаются «натовские журналисты» и интересуются мнением генерала о ситуации в регионе. В ответ на это генерал Анаудинов заявил, что не обязан докладывать об операциях «каким-то петухам», и подчеркнул свою решимость выполнять свою работу и вести борьбу. В частности, telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» заявил, что Алаудинов имел в виду канал психвойск ВСУ «Операция Z».

«Также он (Алаудинов — прим. URA.RU) ответил подделывающемуся под нас каналу психвойск ВСУ „Операция Z“ (с 480 тыс. подписчиков — мы его много раз разоблачали), обвинившему генерала в том, что он якобы обманывал, когда Суджа была под ВСУ», — говорится в сообщении.

Комментарий о ситуации в Судже

Алаудинов подтвердил присутствие противника в Судже и наличие там российских подразделений. Он также упомянул о своей помощи в эвакуации 73 человек из города.

Командир спецназа «Ахмат» призвал не подписываться на сомнительные telegram-каналы и выразил уверенность в победе. Он отметил, что после завершения конфликта тех, кто распространяет дезинформацию, следует сажать или даже расстреливать.

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Информация о действиях ВСУ в Курской области

В середине августа Алаудинов сообщил об остановке продвижения ВСУ в Курской области и о блокировании украинских подразделений российскими войсками. 15 августа было нанесено значительное поражение технике и личному составу ВСУ. Sun опубликовала кадры уничтожения танка Challenger ВСУ в Курской области. Атака на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима, считает помощник президента Николай Патрушев.

Заявление сенатора о наказании за фейки

Сенатор Наталия Косихина выступила с заявлением о необходимости наказания, включая уголовную ответственность, для блогеров, распространяющих недостоверную информацию о режиме КТО. Она подчеркнула опасность таких действий для общественной стабильности и безопасности.