Завершена работа военно-технического форума «Армия-2024»

Международный военно-технический форум «Армия-2024» завершил свою работу. Сроки проведения форума в этом году были короче, чем прежде, поэтому программа выставки отличалась высокой интенсивностью. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила пресс-служба центра «Авангард».

Центр «Авангард» в лице директора Дарьи Борисовой принял участие в большом количестве ключевых мероприятий. В первый день работы форума она стала участником пленарного заседания, в ходе которого к участникам выставки обратился президент России Владимир Путин, а потом с докладом выступил министр обороны Андрей Белоусов.

В этот же день руководитель «Авангарда» приняла участие в открытии трех скульптурных композиций на территории музейно-храмового комплекса в парке «Патриот». Монументы посвящены партизанам Югославии, вьетнамским воинам-интернационалистам и французскому авиационному полку «Нормандия — Неман» и установлены на открытой в 2021 году «Аллее Союзников». В ходе работы форума был проведен совместный осмотр экспозиции спредседателем Московской городской Думы Алексеем Шапошниковым. «Авангард» сотрудничает с Мосгордумой на постоянной основе, протокол о развитии сотрудничества был подписан на форуме «Армия» в 2023 году.

— Центр продолжает работу со старшеклассниками в условно дистанционном формате и путем проведения выездных занятий в московских школах. Активное взаимодействие ведется с региональными центрами «Авангард», подписано большое количество соглашений о сотрудничестве. В планах — установить взаимодействие с максимально возможным количеством таких центров, — рассказала директор центра.

В рамках форума «Армия-2024» прошел круглый стол на тему «10 лет под санкциями в условиях западной информационной блокады: вызовы и возможности», где эксперты из разных областей обсудили вывод российской блогосферы из тени для обеспечения национальной безопасности страны.